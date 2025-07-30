Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine ziyaret
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1997 yılında Erzincan'da vatani görevini yaparken şehit olan Mahmut Ekinay'ın Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1997 yılında Erzincan'da vatani görevini yaparken şehit olan Mahmut Ekinay'ın Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin annesi Naciye Ekinay ve babası Ali Ekinay'la görüşen Sözer, aileye başsağlığı diledi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, şehitliğin en yüce makamlardan biri olduğunu belirtti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu vurgulayan Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin en değerli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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