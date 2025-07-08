Bilecik Valisi Sözer, Buğday Hasadı Yaparak Çiftçileri Bilinçlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Gülümbe köyünde buğday hasadı gerçekleştirdi.

Köylülerle sohbet eden Sözer, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra beraberindekilerle köy yakınlarındaki buğday tarlasına giden Sözer, burada biçerdövere binerek hasat yaptı.

Vali Sözer, gazetecilere, kent merkezine bağlı tarımsal arazilerde bu yıl ortalama 69 bin 500 dekar alanda ekim yapıldığını söyledi.

Hasat döneminin ağustos ayına kadar süreceğini belirten Sözer, şöyle devam etti:

"Merkez ilçemizdeki rekolte beklentimiz 18 bin ton. Bilecik genelinde 246 bin dekar alanda hububat ekimimiz var. Geçen yıl buğday hasadı olarak 75 bin tonu, 306 bin dekar alanda aldık. Bu yıl yine 300 bin dekarlık bir alanda buğday ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 75-80 bin ton arasında da rekolte beklentimiz var."

Çiftçiler biçerdöverle çalışırken yanlarında 1 ton kapasiteli su tankı bulundursun

Sözer, son günlerde yurdun pek çok noktasında orman yangınlarının yaşandığını hatırlattı.

Bu yangınların bir kısmının tarımsal arazilerden çıktığını ifade eden Sözer, şunları bildirdi:

"Çiftçilerimizin özellikle biçim yaparken, özellikle biçerdöverlerle ve balya makineleriyle bu çalışmaları yaparken daha hassas ve dikkatli olmalarını üzerine vurgulayarak söylüyoruz. Bugün de zaten buraya geliş amaçlarımızdan biri hem biçerdöverle hasat yapmak hem de bilinçlendirme faaliyetlerimizi yerine getirmek."

Vali Sözer, çiftçilerin biçerdöverle çalışırken yanlarında 1 ton kapasiteli su tankı ile gerekli ekipmanları bulundurması gerektiğini vurguladı.

Hasat sırasında Sözer'e, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile diğer ilgililer eşlik etti.