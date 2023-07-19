Bilecik Valisi Şehit Hasan Bayır'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İstanbul'da şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti. Vali Kızılkaya, ailenin hatırını sordu ve şehitlere rahmet diledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehit Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İstanbul'da 1976 yılında şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret ettiler. Vali Kızılkaya ailenin hatırını sorarak, "Şehidimizin babası Osman amcamızın elini öptük hatırını sorduk. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.

Öte yandan Vali Kızılkaya'ya Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik ederken, ziyaret duaların okunmasıyla son buldu. - BİLECİK