Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ziynet eşyasını polise teslim eden Sefa Söğütlü'yü kabul etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yolda bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden Sefa Söğütlü'yü makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Söğütlü'yü örnek davranışından dolayı kutlayarak onur belgesi verdi.

Aygöl, "Göstermiş olduğunuz bu davranış, insanlık adına güzel şeylerin meydana geldiği anlamını taşımaktadır. Önemli olan iyiliği yaymaktır." ifadesini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.