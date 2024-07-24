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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, YKS ve LGS oturumlarında dereceye giren 31 öğrenciye başarı belgesi verdi. Vali Aygöl, programda yaptığı konuşmada eğitimdeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) oturumlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Vali Aygöl, sınavlarda derece elde eden 31 öğrenciye belgelerini vererek başarı diledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, geçen yıl "Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı"nı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Programın oluşturulmasında eğitim camiasının fikirlerini önemsediklerini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Söz konusu program, meyvelerini vermeye başladı. Eğitim alanındaki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Bundan sonraki senelerde daha çok öğrencimizi burada göreceğimize inanıyorum. Yavrularımız başta olmak üzere destekçileri ailelerini kutluyor ve tebrik ediyorum."

Fotoğraf çekiliyle sona eren etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul müdürleri ile veliler yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Aygöl Bilecik LGS Eğitim Güncel Haberler

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