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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı. Aygöl, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aygöl, kendisini makamında ziyaret eden AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan kurumun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aygöl, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Ata'nın Huzurunda", "Haber" kategorisinde "Gökyüzünde Akrobasi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

Aygöl, "Deprem: Umut" kategorisinde "Depremzede Bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Toz Duman" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA / Güncel

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