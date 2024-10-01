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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek eğitimdeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Vali Aygöl, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için yapılan BİL-EN Programı'nın önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamındaki ziyarette Vali Aygöl, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, eğitimin toplumun en önemli yapı taşlarından birini teşkil ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve BİL-EN Programı'yla öğrencilerin akademik başarıları ile düşünme ve problem çözme yeteneklerinin güçlendiğini bildiren Aygöl, "Hep birlikte, gençlerimize bu fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Başarılarımız, ilimizin eğitim hayatının geleceğini şekillendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Şefik Aygöl Politika bilecik Eğitim Güncel

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