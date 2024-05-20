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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Küçükelmalı Göleti'ndeki kampa ziyarette bulundu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen kampa ziyarette bulundu. Vali Aygöl, arama kurtarma eğitimlerini inceledi ve gölet çevresinde yürüyüş yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğince, Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Göleti'nde düzenlenen kampa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde, 120 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, yetkililerce verilen arama kurtarma eğitimlerini inceledi.

Aygöl çifti, daha sonra gölet çevresinde dernek üyeleriyle yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Aygöl Doğa Eğitim Yaşam Güncel Haberler

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