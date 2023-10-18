Bilecik Valisi Şefik Aygöl: Koruyucu aile olmanın önemi vurgulandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekerek, 'Bizler bütün çocuklarımızın yanındayız ancak bir çatı altında aile olmanın hissini her çocuğun hissetmesi gereklidir' dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekerek, "Bizler bütün çocuklarımızın yanındayız ancak bir çatı altında aile olmanın hissini her çocuğun hissetmesi gereklidir" dedi.

Bilecik İl Özel İdaresinde Vali Şefik Aygöl başkanlığında Çocuk Koruma Kurulu İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve ilgili kurum amirleri katılım gösterdi. Toplantıda Vali Aygöl koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekti. Çocukların aile sevgisinden uzak kalmamasını vurgulayan Vali Aygöl, "Koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiği taraftarıyım. Hiçbir çocuk aile sevgisinden mahrum kalmamalı. Aile olmayı öğrenmeli ki aile kurabilsin. Koruyucu aile olmak, bir çocuğa sevgi vermek çok güzel bir şey. Bizler bütün çocuklarımızın yanındayız ancak bir çatı altında aile olmanın hissini her çocuğun hissetmesi gereklidir. Koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK