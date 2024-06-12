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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Huzurevi'ni Ziyaret Etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Aygöl, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Aygöl çifti, huzurevi sakinleriyle bocce oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eşi Nazlı Aygöl ile gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Huzurevi sakinleriyle bocce oynayan Aygöl çifti, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Aygöl Bilecik Yaşam Güncel Haberler

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