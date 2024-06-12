Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Huzurevi'ni Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eşi Nazlı Aygöl ile gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Huzurevi sakinleriyle bocce oynayan Aygöl çifti, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.