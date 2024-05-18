Bilecik Valisi Şefik Aygöl Gençlik Yürüyüşü'nde Öğrencilerle Buluştu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Yürüyüşte Vali Aygöl ve eşi gençlerle sohbet etti ve çeşitli yarışmalara katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Pelitözü Göleti'ndeki yürüyüşte Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, gençlerle sohbet etti, halat çekme yarışmasına katıldı.
Etkinlikte, ip atlama, çuval ve yumurta yarışı oyunları da oynandı.