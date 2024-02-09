Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vali Aygöl, Tevfik Bey Caddesi'ndeki esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunduktan sonra Atatürk Parkı'na geçti. Vatandaşlarla sohbet eden, ardından civardaki kahvehanelere uğrayan Aygöl, Bileciklilerin kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Aygöl, Tevfik Bey Caddesi'ndeki esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunduktan sonra Atatürk Parkı'na geçti.
Vatandaşlarla sohbet eden, ardından civardaki kahvehanelere uğrayan Aygöl, Bileciklilerin kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.