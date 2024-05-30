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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Derneği Fidan Dikimi Etkinliğine Katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneği tarafından düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı. Etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneğince düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniçepni köyündeki etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, engelli vatandaşların toplumun her kesiminde yer almasını oldukça önemsediklerini belirtti.

Bu tarz etkinliklerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Aygöl, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Aygöl Bozüyük Engelliler Çevre Güncel Haberler

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