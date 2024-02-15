Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dodurga beldesinde ziyaretlerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Dodurga İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'dan makamında beldede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Aygöl, Dodurga Kültür Merkezi'ndeki atölyeler ile spor salonunda vatandaşlarla sohbet etti.

Dodurgaspor Lokali'nde halk buluşmasına katılan, belde sakinlerinin bölgeye ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bölgedeki asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Valilik olarak yeni bir yönetim prensibine geçtiklerini belirtti.

Önceden vatandaşların kendilerine gelerek ihtiyaçlarını bildirdiğini aktaran Aygöl, "Şimdi ise valilerimiz ve kaymakamlarımız, vatandaşlarımızın ayağına giderek ihtiyaçlarını soruyor, hizmet götürüyor." ifadesini kullandı.