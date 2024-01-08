Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çalışan Gazetecilerle Buluştu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Aygöl, gazetecilerle sohbet etti ve kentteki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca, göreve başladığından bu yana şehre dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Bilecik Polisevindeki programda Vali Aygöl, gazetecilerle sohbet etti, kentteki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Aygöl, göreve başladığından bu yana şehre dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.