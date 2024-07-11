Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde asfaltlama çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerince Bozüyük ilçesi Darıdere köyünde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, köylülerle sohbet etti, ekiplerden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Aygöl, kentteki altyapı çalışmaları ile yol standartlarının yükseltilmesinin vatandaşların konforunun artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, İl Özel İdaresi personeline kolaylıklar diledi.