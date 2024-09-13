Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa'da düzenlenen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Aygöl, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi"nin BEBKA Yönetim Kurulunca ön onayının alındığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki sürecin ardından gerekli çalışmalara başlanacağını kaydeden Aygöl, projenin kente "hayırlı uğurlu olmasını" diledi.