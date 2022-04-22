Bilecik Valisi Kızılkaya ve idareciler koltuklarını çocuklara devretti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Valilik ve çeşitli kurumlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili olarak makamlar öğrencilere bırakıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, makamını Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hasan Enis Şengül'e devretti.

Görevi teslim alan Şengül, televizyon sunucusu olmak istediğini belirterek, "İlk icraat olarak TEKNOFEST'i Bilecik'te yapmayı hedefliyorum. Tiyatro ve sanatsal etkinliklere çocukların katılımını artırmayı ve buram buram tarih kokan kentte panorama müzesi oluşturmayı isterdim." dedi.

Çocukların geleceğin emaneti olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "Çocuklarımız bizlerin en büyük hazinesi olarak geleceğin hem mirası hem de emanetidir. Bizlere düşen görev, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve hak ettikleri sevgiyi onlara göstermektir." diye konuştu.

Ayrıca, Bilecik Valiliği bahçesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından trampet gösterisi sergilendi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da Atatürk İlkokulu öğrencisi Zeynep Berra Doğan'a makamını devretti. Doğan, okulu ve mahallesi için yeşil alan ve park isteğinde bulunarak, Bilecik'te ilk kez kadın belediye başkanı gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Subaşı, çocuklar ve eğitime yönelik projelerinin olduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise makamını Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Barış Açıkgöz'e teslim etti.