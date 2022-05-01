Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kızılkaya, mesajında, birliğin ve huzurun yer aldığı bereketli iftar sofralarında hemşerileriyle buluşulduğu rahmet ayı Ramazanı uğurlamanın hüznünü ve bayrama ulaşmanın mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran ve hasret içerisinde olanları kavuşturan yoğun duyguları sevdikleriyle birlikte hissedilmesine olanak sağlayan müstesna gün olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şunları ifade etti:

"Bilecikliler, kırgınlıkları, küslükleri bir kenara bırakarak sevgi içerisinde birbirimize kenetlenmek Ramazan Bayramının gereğidir. Bu güzel fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli, başta ailemiz ve sevdiklerimiz olmak üzere tüm yakınlarımızla mutluluk içerisinde geçirmeli, sevgiye muhtaç, yetim, garip, yaşlı ve hastaların gönüllerine dokunmalıyız. Büyük küçük demeden herkesin bir aydır yolunu gözlediği, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve Bilecikİimize barış, huzur, güven ve güzellikler getirmesini diliyorum."