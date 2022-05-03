Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'dan bayram ziyaretleri - Haberler

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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'dan bayram ziyaretleri

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'dan bayram ziyaretleri

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte ilk olarak Huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladıktan sonra Sevgi Evlerini, Şehit Nail Gözütok'un kız kardeşi Selda Bayırlı'yı, Ertuğrulgazi Polis Merkezini, jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

Çocuklarla ve görevli personelle bayramlaşan Kızılkaya, "Bayramlar milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmektedir. Toplum olarak bu özel günlerde birbirimizi daha çok kucaklamamız gerekir. Ramazan Bayramının Bilecik'imize ve tüm ülkemize bereket, sağlık ve huzurlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Ramazan Bayramı, Huzurevi, Bilecik, Şehit, Güncel, Haberler

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