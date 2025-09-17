Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Eskişehir'de Ziyaret Gerçekleştirdi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile görüşerek iş birlikleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında ilk olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'la makamında görüşen Sözer, yürütülen çalışmalar ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Sözer daha sonra Vali Aksoy başkanlığında, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yönetim kurulu üyeleri ile diğer ilgililer yer aldı.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel