Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Eskişehir'de Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Eskişehir'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında ilk olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'la makamında görüşen Sözer, yürütülen çalışmalar ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sözer daha sonra Vali Aksoy başkanlığında, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yönetim kurulu üyeleri ile diğer ilgililer yer aldı.