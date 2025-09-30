Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’den Kamu Kurumlarına Ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’den Kamu Kurumlarına Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ormancılık projeleri ve doğal zenginliklerin korunması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kamu kurumlarına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Sözer, İşletme Müdürü Onur Vahdettin Karabulut'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özellikle orman yangınları sonrası planlama ve ağaçlandırma çalışmaları ile ormancılıkta sürdürülebilirlik projelerin değerlendirildiği ziyarette Vali Sözer, orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan'ı ziyaretinde il genelinde doğal zenginliklerin korunması, yaban hayatının gözetilmesi ve sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullara kavuşturulmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Galatasaray U19-Liverpool U19 maçında 57. saniyede gol oldu
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.