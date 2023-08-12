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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Siirt Valiliği'ne atandı

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Valiliği görevine atanması nedeniyle Bilecik'ten ayrılıyor. Veda töreni yarın düzenlenecek.

Bilecik Valiliğinden Siirt Valiliği görevine atanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya şehire veda ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine atanan Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, şehre yarın veda ediyor. 2021 yılının Ekim ayında Bilecik Valisi olarak göreve başlayan Kızılkaya, yarın saat 16.00-17.00 saatleri arasında Bilecik Valiliği'nde düzenlenecek törenle veda edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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