Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Siirt Valiliği'ne atandı

Bilecik Valiliğinden Siirt Valiliği görevine atanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya şehire veda ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine atanan Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, şehre yarın veda ediyor. 2021 yılının Ekim ayında Bilecik Valisi olarak göreve başlayan Kızılkaya, yarın saat 16.00-17.00 saatleri arasında Bilecik Valiliği'nde düzenlenecek törenle veda edecek. - BİLECİK