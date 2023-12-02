Bilecik Valisi Aygöl, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile hastane ve okul ziyaretlerinde bulundu.

POMEM Müdürü Suat Günbey ve tören mangası tarafından karşılanan Vali Aygöl, polis adaylarıyla bir araya geldi.

Polis okulu öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştığı söyleşide Aygöl, mezun olacak polislerimize görevlerinde başarılar diledi.

Aygöl, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Müdür Yardımcısı Tuğrul Zeytin ve Başhekim Erhan Arıkan ile tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaretinde, sağlık süreçleri hakkında bilgi aldı.

Güzel ve yeni bir hastaneye sahip olduklarını ifade eden Aygöl, "Doktor ekibimizi her geçen gün yeni isimlerle güçlendiriyoruz. Sağlık alanındaki hedefimiz, sadece fiziki şartlar itibarıyla değil hasta memnuniyetinde de çıtayı en üste çıkartmaktır. İnşallah ilerleyen zaman, bize bunu gösterecektir." dedi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Bozüyük Fen Lisesinde kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, "Hedefim görev süresi içerisinde ilimizdeki tüm okulları en az bir kez ziyaret etmek. BİL-EN ile ortaya konulan şehrimizdeki nitelik ve vizyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla daima öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.