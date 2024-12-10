Bilecik Valisi Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'na yaptığı ziyarette kitap okuma etkinliğine katıldı ve öğretmenlerle toplantı düzenledi. Aygöl, öğrencilerin yabancı dil eğitimi hakkında bilgi verdi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Osmangazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.
Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.
Vali Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi verildiğini, böylece öğrencilere kapsamlı yabancı dil eğitimi sunulduğunu vurguladı.
Voleybol maçıyla devam eden ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.