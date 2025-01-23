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Bilecik Valisi Aygöl'den Valilik ve Emniyet Binalarına İnceleme

Bilecik Valisi Aygöl'den Valilik ve Emniyet Binalarına İnceleme
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarında yaptığı incelemelerde, projelerin modern mimarisi ve estetik detaylarını değerlendirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşımı aksatmayacak lokasyonlarda inşa edilen binalar, modern mimarisi ve işlevselliğiyle dikkati çekiyor.

Kente özgü bej renkli mermerin ilk kez kullanıldığı projeler, hem yerel kimliği yansıtıyor hem de estetik bir görünüm sunuyor.

Vali Aygöl, incelemeler sırasında projede gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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