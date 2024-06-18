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Bilecik Valisi Aygöl'den bayram ziyaretleri

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Programına Şehitlik Mezarlığı'nı ziyaret ederek başlayan Vali Aygöl, 2015 yılında trafik kazasında şehit olan infaz koruma memuru İsmail Arı'nın evine giderek ailesinin bayramını kutladı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine de uğrayan Aygöl, huzurevi sakinleri ve hastalarla sohbet ederek "nice bayramlar" diledi.

Aygöl, ayrıca bayram mesaisi yapan kamu personelini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretlerin bir bölümünde Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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