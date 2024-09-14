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Bilecik Valisi Aygöl, Bangladeş Başkonsolosu Alam'ı Ağırladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore Alam'ı makamında kabul etti. Ziyaretin ardından başarı dileklerinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore Alam'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Alam, daha sonra Aygöl ile makamında bir araya geldi.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyaretin ardından Vali Aygöl ile Alam, çalışmalarında birbirlerine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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