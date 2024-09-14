Bilecik Valisi Aygöl, Bangladeş Başkonsolosu Alam'ı Ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore Alam'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Alam, daha sonra Aygöl ile makamında bir araya geldi.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyaretin ardından Vali Aygöl ile Alam, çalışmalarında birbirlerine başarılar diledi.