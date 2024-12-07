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Bilecik Valisi Aygöl, Anaokulu İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Aygöl, Anaokulu İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'ndeki anaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak projenin eğitim kalitesini artıracağını vurguladı. Eğitim yatırımlarının önemine dikkat çeken Aygöl, çocuklar için modern eğitim ortamları sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'ndeki anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, anaokulunun kentin eğitim kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Eğitim yatırımlarının sadece bugünü değil aynı zamanda geleceği de şekillendirdiğini vurgulayan Aygöl, "Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İl genelinde eğitim altyapısını güçlendirmek ve modern kurumlar kazandırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında inşa edilmeye başlanan anaokulunun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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