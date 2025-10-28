Bilecik Valiliği: Sındırgı'daki Deprem Sonrası Olumsuzluk Tespit Edilmedi

Bilecik Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimiz Bilecik'te de hissedilmiştir. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamakta olup yapılan taramalarda ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından durum yakından takip edilmeye devam etmektedir."