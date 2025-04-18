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Bilecik Valiliği'nin Yeni Hizmet Binası 15 Temmuz'da Açılacak

Bilecik Valiliği'nin Yeni Hizmet Binası 15 Temmuz'da Açılacak
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Bilecik'te inşası süren yeni valilik binası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılacak. Yeni binalar, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bilecik Valiliğinin inşası süren yeni hizmet binasının, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, yapımı süren ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılması planlanan Bilecik Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binalarının inşaat süreçleri devam ediyor.

Yeni hizmet binaları, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşların işlemlerini tek merkezden kolaylıkla halledebilmesine imkan sunacak. Ayrıca merkezi konumuyla şehir içi ulaşımı kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlayacak.

Valilik inşaatını ziyaret edip incelemede bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da eşlik etti.

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Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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