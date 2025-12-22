Haberler

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Heyetinden CHP Genel Başkanı Özel'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulundu. Heyet, Bilecik'e özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı yöresel ürün sepetini takdim etti ve yerel ekonominin desteklenmesi hakkında bilgi verdi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK ) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

BTSO Başkanı Mehmet Ergün, TBMM'deki ziyaret sırasında, Bilecik'e özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı yöresel ürün sepetini Özel'e hediye etti.

Heyet tarafından, Özel'e Bilecik'in zengin yöresel ürün çeşitliliği tanıtılırken, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, markalaşması ve yerel ekonomiye sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi.

Konuk heyete CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title