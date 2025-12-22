Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Heyetinden CHP Genel Başkanı Özel'e Ziyaret
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulundu. Heyet, Bilecik'e özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı yöresel ürün sepetini takdim etti ve yerel ekonominin desteklenmesi hakkında bilgi verdi.
Haber: Gökay Şimşek
(BİLECİK ) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
BTSO Başkanı Mehmet Ergün, TBMM'deki ziyaret sırasında, Bilecik'e özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı yöresel ürün sepetini Özel'e hediye etti.
Heyet tarafından, Özel'e Bilecik'in zengin yöresel ürün çeşitliliği tanıtılırken, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, markalaşması ve yerel ekonomiye sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi.
Konuk heyete CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Güncel