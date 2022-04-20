Bilecik'ten kısa kısa

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Öğrenci evindeki iftarda öğrencilerle sohbet eden Rektör Beydemir, öneri, talep ve görüşlerini dinledi.

İftar sofrasını öğrencilerle paylaşmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden Beydemir, "Öğrencilerimizin evlerinde bir araya gelip muhabbet etme fırsatı buluyoruz. Gençlerimizin taleplerini önemsiyoruz." dedi.

İftarda Beydemir'e danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu eşlik etti.

Osmaneli Kaymakamı Ünal, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma personeli ile iftar yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftarda, jandarma personeli ile sohbet eden Ünal, huzur ve asayişi sağlamak adına gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Jandarmanın kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca yerine getirdiğini kaydeden Ünal, "Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden siz askerlerimizle iftar yapmak ayrı bir huzur verdi. Allah ekmeğimize, suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Ailelerinizle beraber daha nice ramazanlara kavuşmayı temenni ediyor, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum." dedi.

İftara, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy katıldı.