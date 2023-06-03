Bilecik'ten 300 Kişilik Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten hac ibadeti için kutsal topraklara hareket eden 300 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Müftülüğü tarafından organize edilen uğurlama törenine Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve hacı adayları ile yakınları katıldı.

Bilecik'ten hac ibadeti için kutsal topraklara hareket eden 300 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Müftülüğü tarafından organize edilen uğurlama törenine Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve hacı adayları ile yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Kızılkaya, geçen yıl hacca giderek bu ulvi duygu yaşadığını söyledi.

Kızılkaya, "Sizler seçilmiş insanlarsınız. Hacca gitmek parayla ya da başka bir şeyle olmuyor. Bu sadece bir nasip meselesi. Bir çağrı meselesi. Sizlere bu konuda sorumluk düşüyor. Gidemeyen herkes için dua etme sorumluluğunuz vardır. Milletimiz için devletimiz için ve Ümmeti Muhammed için dualarınızı ihmal etmeyiniz." dedi.

Müftü Erhun da "Sizler bizim elçilerimizsiniz. Millet adına kutsal beldelere sizleri gönderiyoruz. Milletimiz için devletimiz için ve gelecek nesillerimiz için dua etmenizi istiyoruz. Gittiğiniz yolculuk kutsal ve bereketli bir yolculuk. Hac meşakkatlidir. Hac zor bir ibadettir. Allah sabrını ve kolaylığını versin inşallah." diye konuştu.

Yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, duaların ardından ilahiler eşliğinde yolcu edildi.