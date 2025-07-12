Bilecik'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in Deresakarı köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü ancak havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde önceki gün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Deresakarı köyündeki ormanlık alanda 10 Temmuz'da çıkan yangına Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterle müdahale edilmişti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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