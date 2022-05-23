Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine şüpheli Y.B'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 925 gram kenevir ve 75,95 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 15 bin 365 liranın yanı sıra otomatik av tüfeği, av tüfeği namlusu, pala ve 10 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli Y.B, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title