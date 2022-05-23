Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine şüpheli Y.B'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 925 gram kenevir ve 75,95 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 15 bin 365 liranın yanı sıra otomatik av tüfeği, av tüfeği namlusu, pala ve 10 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli Y.B, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.