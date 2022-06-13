Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 117,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Hisarcık Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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