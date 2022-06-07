Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler tarafından bir araçta ve içinde bulunanların üst aramasında 40,94 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, U.D. ve H.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ç.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis tarafından gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 75,98 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Hisarcık Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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