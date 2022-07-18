Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Uğur Baklacı - Güncel
Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyreden Devran G. yönetimindeki 11 ABG 315 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tarık S. idaresindeki 34 FE 1712 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Özgür U. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title