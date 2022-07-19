Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin motosikletle çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-160 kara yolunda Bilecik'ten Gülümbe istikametine seyreden Emre D. (18) yönetimindeki 34 VC 5011 plakalı otomobil, sanayi rampasında aynı yönde ilerleyen İbrahim Ç. (36) idaresindeki 11 TH 277 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Sürücü Emre D. ise otomobiliyle kaza mahallinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yapılan çalışma sonucu kaza sonrası bölgeden uzaklaşan otomobilin plakasını belirledi. Otomobil sahibi Bilal D. kazayı kendisinin yaptığını ifade etse de polis ekipleri kaza esnasında sürücünün Emre D. olduğunu EDS görüntülerinden tespit etti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.