Bilecik'teki tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki tarlada çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Esenköy yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.