Bilecik'teki Orman Yangınında 28 Hektar Alan Kül Oldu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde başlayan orman yangınında 28 hektar alan kül oldu. Yangın tamamen söndürüldü ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'ine Yenipazar ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangınında 28 hektar alan kül olurken, tamamen söndürülen yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ediyor.

Yenipazar ilçesinde bağlı Yukarı Çaylı Köyü ile Bolu'nun Göynük ilçesi sınırında geçtiğimiz gün öğleden sonra başlayan orman yangını dün sabah 08: 00 sularında kontrol altına alındı. Yangında Bolu ve Adapazarı'ndan da takviye ekipler gelirken, yangınında 8 helikopter, 4 uçak, 50 arazöz, 10 iş makinesi, 300 personel görev aldı. Yangın tamamen sönerken, ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK