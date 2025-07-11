Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Deresakarı ile Selbükü köyleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Valilik, yangının enerji seviyesinin büyük oranda düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bilecik'in Deresakarı ile Selbükü köyleri arasındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bilecik Valiliği, alevlerinin yayılmasının engellendiğini ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Orman yangınının enerjisi büyük oranda kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel