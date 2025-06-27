Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilecik Gölpazarı'nda başlayan orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,