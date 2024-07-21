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Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 48 personel, 9 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopter müdahale etti.

Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Köy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, 48 personel, 9 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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