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Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla, yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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