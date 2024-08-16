Bilecik'teki Gölet ve Barajlarda Su Seviyeleri Azaldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı. İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göleti'nde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü. Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı.
İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göleti'nde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü.
Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.