Bilecik'teki fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçi tedavi edildi
Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 34 işçi, hastanelerde tedavi edildi. İşçiler, karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleriyle başvurdukları hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçiye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.
Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yemek yedikten sonra bazı işçiler rahatsızlandı.
Karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleri bulunan 34 işçi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.