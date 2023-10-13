Bilecik ve ilçelerde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bilecik'teki camilerde sabah namazında Filistinliler için dua edildi

Bilecik ve ilçelerde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 'Mazlumlara Dua Filistin'e Vefa' sabah namazı buluşması kapsamında merkez İmam Hatip Tatbikat Camisi'nde İl Müftüsü Ali Erhun ve vatandaşlar bir araya geldi.

Sabah namazının kılınması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edilerek program tamamlandı.