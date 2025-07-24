Bilecik'teki Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bilecik'te iki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Bilecik'te, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, olay yerindeki kamera kayıtlarından kavgaya karıştığı tespit edilen zanlılar H.K, A.K, A.K. ve İ.K'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, A.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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